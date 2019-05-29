banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hasan Aksoy 95 yaşında

Hasan Aksoy 95 yaşında

Hasan Aksoy 95 yaşında
 

Hasan Aksoy 95 yaşında 

Aslen Çatova Mahallesi’nden Eşe Aksoy’un eşi, Cuma, Mikail, İsmail, Hatice Özcan, Hacer Yalman, Sebiha Tekin kardeşlerin babası, Ali Özcan, Mehmet Ali Yalman ve Veli Tekin bacanakların kayınbabası ‘serçe’ namıyla anılan Hasan Aksoy 95 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Hocazade Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii yanındaki kendi hanesinde okunmaktadır. 

Taziye için telefon
0535 832 6564 oğlu İsmail0546 468 5570 torunu Muhammet Reşat Tekin

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Fazıl Olgun 46 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner118

banner129

banner119