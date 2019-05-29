Hasan Aksoy 95 yaşında
Aslen Çatova Mahallesi’nden Eşe Aksoy’un eşi, Cuma, Mikail, İsmail, Hatice Özcan, Hacer Yalman, Sebiha Tekin kardeşlerin babası, Ali Özcan, Mehmet Ali Yalman ve Veli Tekin bacanakların kayınbabası ‘serçe’ namıyla anılan Hasan Aksoy 95 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü Hocazade Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Battalgazi Mahallesi Paşalık Camii yanındaki kendi hanesinde okunmaktadır.
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0535 832 6564 oğlu İsmail0546 468 5570 torunu Muhammet Reşat Tekin
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaAllah