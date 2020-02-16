Yapraklı (Burtu) Mahallesinden merhum Gamber ve Türkmen Yüksel ailesinin oğlu, Ömer Kerem'in damadı,Orhan, Coşkun, Mustafa, Assubay çavuş İbrahim,Davut,Zahide,Cennet,Emine ve Fatoş Yüksel Kardeşlerin Kardeşi, Tunahan, İkranur ve Muhammet Efe kardeşlerin babası Harun Yüksel ani bir rahatsızlık sonucu 15 Şubat 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir. Kuran-ı Kerim'i Kenfi hanesinde okunmaktadır. Taziye için telefonlar 0546 695 28 80 Kardeşi Coşkun 0545 235 90 25 Kardeşi Orhan 0545 627 69 46 oğlu İbrahim
Harun Yüksel 44 yaşında
16 Şubat 2020 Pazar 18:17
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