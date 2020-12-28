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Harun Mıhçı 51 yaşında

Harun Mıhçı 51 yaşında
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Tepebaşı mahallesinden merhum Necmettin Mıhçı  ve Asiye Mıhçı'nın oğlu, merhum Ahmet, merhume Adalet Hicazlıoğlu, Nazmiye Özcan, Sidiret Kahveci, Saadet Mıhçı, Halim ve Hakan Mıhçı' nın kardeşleri, Gökhan Güven, Mahmut, Tekin, İskender, Abdullah, İbrahim Hicazlıoğlu, Hasan, Hüseyin, Recep, Mustafa Özcan'nın dayıları, Göksel, Gürsel, Yücel Mıhçı' nın amcaları, İrem ve Ecem kardeşlerin babası Harun Mıhçı vefat etmiştir.

Cenazesi 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Saat: 11.00’de Tepebaşı eski mezarlığına defnedilecektir.

Koronavirüs nedeniyle taziye olmayacaktır.

Taziye telefonları:

Kardeşi Halim Mıhçı :0532 254 80 40

Kardeşi Hakan Mıhçı :0541 772 35 20

Yeğeni Gökhan Güven:0533 689 32 94

Yeğeni Gürsel Mıhçı:0542 733 86 86

 


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Harun Mıhçı 51 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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Dursun şahin 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Aysel Abdik 5 saat önce

Başımız sagolsun Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun amcam

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Haceli Abdik 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Akif Ayşe Balkış Diyarbakır 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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Ahmet Sungur 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun tüm yakinlarinin başi sag olsun

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