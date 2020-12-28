Harun Mıhçı 51 yaşında

Tepebaşı mahallesinden merhum Necmettin Mıhçı ve Asiye Mıhçı'nın oğlu, merhum Ahmet, merhume Adalet Hicazlıoğlu, Nazmiye Özcan, Sidiret Kahveci, Saadet Mıhçı, Halim ve Hakan Mıhçı' nın kardeşleri, Gökhan Güven, Mahmut, Tekin, İskender, Abdullah, İbrahim Hicazlıoğlu, Hasan, Hüseyin, Recep, Mustafa Özcan'nın dayıları, Göksel, Gürsel, Yücel Mıhçı' nın amcaları, İrem ve Ecem kardeşlerin babası Harun Mıhçı vefat etmiştir.
Cenazesi 28 Aralık 2020 Pazartesi günü Saat: 11.00’de Tepebaşı eski mezarlığına defnedilecektir.
Koronavirüs nedeniyle taziye olmayacaktır.
Taziye telefonları:
Kardeşi Halim Mıhçı :0532 254 80 40
Kardeşi Hakan Mıhçı :0541 772 35 20
Yeğeni Gökhan Güven:0533 689 32 94
Yeğeni Gürsel Mıhçı:0542 733 86 86
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim