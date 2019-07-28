Tepebaşı mahallesinden Mehmet Ali Altıntop'un kızı, merhum Rüstem Güngör'ün hanımı, çarşı esnaflarından Mehmet, Kadir ve Muharrem Güngör kardeşlerin annesi, merhum Hasan, Hüseyin, Nuri ve Memet Altıntop kardeşlerin ablası, Ahmet Solmaz ve Mustafa Bütün bacanakların kayınvalidesi Hanzey (Hanım) Güngör vefat etmiştir.
Hanzey Güngör 71 yaşında,
Hanzey Güngör 71 yaşında,
28 Temmuz 2019 Pazar 21:24
ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşAllah hanım abla
Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun
Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile ve dostların başı sağolsun. Balıkesir
Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar versin inşAllah.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun