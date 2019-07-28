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Hanzey Güngör 71 yaşında,

Hanzey Güngör 71 yaşında,

Hanzey Güngör 71 yaşında,
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 Tepebaşı mahallesinden Mehmet Ali Altıntop'un kızı, merhum Rüstem Güngör'ün hanımı, çarşı esnaflarından Mehmet, Kadir ve Muharrem Güngör kardeşlerin annesi, merhum Hasan, Hüseyin, Nuri ve Memet Altıntop kardeşlerin ablası, Ahmet Solmaz ve Mustafa Bütün bacanakların kayınvalidesi Hanzey (Hanım) Güngör vefat etmiştir.

Cenazesi 29 Temmuz 2019 Pazartesi günü öğlen namazına müteakip Tepebaşı Yeni Cami'nde kılınarak Tepebaşı mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran-ı Kerimi Orhangazi mahallesi Battalgazi İlkokulu civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefon :
 0 555 813 51 57 kardeşi Mehmet Altıntop 

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Anahtar Kelimeler:
Hanzey Güngör 71 Yaşında
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HACİ TONTUŞ HATAY 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet altuntop 4 hafta önce

ALLAH rahmet eylesin mekanın cennet olsun inşAllah hanım abla

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Bahittin Saykın ALMANYA 4 hafta önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Yılmaz kalkan 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 4 hafta önce

Merhumeye Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Şaban Doğan 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarının başı sağolsun

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M.korkmaz 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tüm aile ve dostların başı sağolsun. Balıkesir

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Ferudun Kocabey 4 hafta önce

Allah rahmet eylesin. Ailesine ve sevenlerine sabırlar versin inşAllah.

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