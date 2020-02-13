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Hanım Yücel 80 yaşında,

Hanım Yücel 80 yaşında,
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Darende Yenice mahallesinden olup, Elbistan  Güneşli Mahallesinden ikamet eden Ağalar kabilesinden merhum Adıgüzel Yücel'in hanımı, Hacı Ali ve Hatice Yücel ailesinin kızı, merhum Mehmet Yücel, Mustafa, Rüştü, Ahmet ve Nuri Yüce kardeşlerin annesi, Hanım Yücel vefat etmiştir.

Cenazesi 14 Şubat 2020 Cuma namazına müteakip Fatih Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. 

Kur'an-ı Kerim'i Güneşli mahallesi Fatih Camii yanı kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 546 961 16 61 oğlu Mustafa 

0 535 838 24 57 oğlu Rüştü 


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Bahittin Saykın ALMANYA 10 saat önce

Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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