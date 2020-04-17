Hanım (Tontuş) Yalçınöz

Çatova (Maraba) mahallesinden Tontuşlar kabilesinin Tongüller ailesinden Tongül Sülemen olarak tanınan merhum Süleyman ve merhume Ayşe Tontuş ailesinin kızı, Mekser, Ali ve Ömer Tontuş, Miyase Öztürk, Şerife Tatar, Güldane Öksöz, Songül Sarıçiçek ve Nilgün Çetin kardeşlerin kardeşi, Yalçınözler kabilesinden Bayro olarak tanınan merhum Bayram ve Fatik Yalçınöz ailesinin gelini, Yunus Yalçınöz'ün eşi, Mevlüt, merhum Fatih, merhum Ruşen, İsmail Yalçınöz'ün yengeleri, Hanım Yalçınöz 15 Nisan 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir.