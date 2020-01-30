Hanım Şahin 86 yaşında

Merhum Mehmet Ali ve Gülkız Tekin'in kızı; merhum Durmuş Şahin'in eşi, merhum Nuri, Hüseyin, Hacı, Ali, Ahmet, Rıza, merhume Münevver Şahin ve merhume Hatice Sürücü’nün kardeşi, merhum Doktor Durmuş Ali, avukat Erol, Ali Kemal, Hüseyin, Hacı ve Metin Şahin ile merhume Elif Gümüş Güneş Şahin, Çiçek Zedeli, Navruz Gümüş, Bağdat Sağlam, Münevver Güneş, Sakine Per, Elif Aslan’ın anneleri Hanım Şahin vefat etmiştir. Cenazesi 31 Ocak 2020 Cuma günü Nurhak’ta Hacılar Mahallesinde aile mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0506 344 6260 oğlu Metin

0530 072 6930 oğlu Hüseyin

0532 201 9636 oğlu Erol