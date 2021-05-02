Aslen Karahasanuşağı Aşiretinden olup Kangal Mahallesinde oturan Bico Hasan Şağın’ın eşi, Ali ve Besey Tekin ailesinin kızı, Fatma, Hatice, Selvi, Güler, Hanım, Emine, Besey, Mehmet, Meryem ve İsmail kardeşlerin annesi, Mehmet Şahin, Mehmet Toparslan, Kazım Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Küçük Mehmet Toparslan, Ali Kuş, Hasan Şağın ve Mehmet Özsoy bacanakların kayınvalidesi Hanım Şağın 2 Mayıs 2021 pazar günü vefat etmiştir.
Taziye için telefon
0505 291 9846 oğlu Mehmet
Hanım Şağın 87 yaşında
Hanım Şağın 87 yaşında
02 Mayıs 2021 Pazar 23:48
Aslen Karahasanuşağı Aşiretinden olup Kangal Mahallesinde oturan Bico Hasan Şağın’ın eşi, Ali ve Besey Tekin ailesinin kızı, Fatma, Hatice, Selvi, Güler, Hanım, Emine, Besey, Mehmet, Meryem ve İsmail kardeşlerin annesi, Mehmet Şahin, Mehmet Toparslan, Kazım Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Küçük Mehmet Toparslan, Ali Kuş, Hasan Şağın ve Mehmet Özsoy bacanakların kayınvalidesi Hanım Şağın 2 Mayıs 2021 pazar günü vefat etmiştir.