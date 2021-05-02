Hanım Şağın 87 yaşında

Aslen Karahasanuşağı Aşiretinden olup Kangal Mahallesinde oturan Bico Hasan Şağın’ın eşi, Ali ve Besey Tekin ailesinin kızı, Fatma, Hatice, Selvi, Güler, Hanım, Emine, Besey, Mehmet, Meryem ve İsmail kardeşlerin annesi, Mehmet Şahin, Mehmet Toparslan, Kazım Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Küçük Mehmet Toparslan, Ali Kuş, Hasan Şağın ve Mehmet Özsoy bacanakların kayınvalidesi Hanım Şağın 2 Mayıs 2021 pazar günü vefat etmiştir.

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