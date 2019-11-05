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Hanım Alkaya 66 yaşında

Hanım Alkaya 66 yaşında

Hanım Alkaya 66 yaşında

Karaelbistan Mahallesinden merhum Ali Çoban’ın kızı, Hacı Alkaya’nın eşi, Ali, İbrahim, Aslan, Serdal, Erdal ve Adem kardeşlerin anneleri, Yusuf Şahin, Nihat Firik ve Akın Akın bacanakların kayınvalidesi Hanım Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan’da kendi hanesinde okunmuştur. 
Taziye için telefonlar:
0542 510 5712 oğlu Aslan
0535 352 6224 oğlu Erdal
0533 315 1424 oğlu Adem


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Sait Anteplioğlu 2 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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Hamdi olgun 2 saat önce

Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 50 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.

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