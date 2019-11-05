Karaelbistan Mahallesinden merhum Ali Çoban’ın kızı, Hacı Alkaya’nın eşi, Ali, İbrahim, Aslan, Serdal, Erdal ve Adem kardeşlerin anneleri, Yusuf Şahin, Nihat Firik ve Akın Akın bacanakların kayınvalidesi Hanım Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan’da kendi hanesinde okunmuştur.
0542 510 5712 oğlu Aslan
0535 352 6224 oğlu Erdal
0533 315 1424 oğlu Adem
Hanım Alkaya 66 yaşında
Hanım Alkaya 66 yaşında
05 Kasım 2019 Salı 10:06
Karaelbistan Mahallesinden merhum Ali Çoban’ın kızı, Hacı Alkaya’nın eşi, Ali, İbrahim, Aslan, Serdal, Erdal ve Adem kardeşlerin anneleri, Yusuf Şahin, Nihat Firik ve Akın Akın bacanakların kayınvalidesi Hanım Alkaya vefat etmiştir. Cenazesi, Karaelbistan Mahallesi’nde defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Karaelbistan’da kendi hanesinde okunmuştur.
Merhumeye Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. sevdiklerine sabırlar diliyorum. başınız sağolsun.
Hak rahmeti ile muamele etsin