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Hanifi Coşkun 75 yaşında

Hanifi Coşkun 75 yaşında
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Tepebaşı mahallesinden Merhum Hacı Mehmet ve merhume Fatma Coşkun’ un oğlu Fadime, Güllü, Hatice, Mustafa, Türkan ve Olcay ‘ın abisi, belediyede görevli Hüsnü Coşkun, Mühendis Özgür Coşkun ve Dr. Ergür Coşkun’ un babası, emekli öğretmen Şükran Coşkun’ un eşi olan emekli öğretmen Hacı Hanifi Coşkun 12/04/2020 tarihinde 75 yaşında vefat etmiştir. 
 13/04/2020 günü Malatya Şehir Mezarlığı Camiinde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.
Taziye için telefon:lar:
Mustafa Coşkun: 0545 253 13 46 Hüsnü Coşkun,
0506 177 63 60 Özgür Coşkun,
0532 402 64 40 Ergür Coşkun,
0507 235 64 93

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MEHMET GÜNEŞ 3 saat önce

Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun tüm ailenin başı sağolsun.

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Ali Akdoğan 3 saat önce

Mahalle komşumuz emekli öğretmen
Hanifi Coşkun abinin zamansız vefatından derin üzüntü duydum.Ailesi yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.

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Sait anteplioglu 3 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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İrfan YILMAZ- İstanbul 2 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Rahmi Güllü 2 saat önce

Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.

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SEMİH SEZER 1 saat önce

MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.

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Elbistanlı 1 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin

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Tuncay Vural 1 saat önce

Değerli dostum liseden sınıf ve sira arkadaşım Hanifiyi kaybetmenin derin üzüntüsü icindeyim ailesine yakınlarına baş sağlığı ve sabır merhuma Allahtan rahmet diliyorum

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