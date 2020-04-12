Hanifi Coşkun 75 yaşında
12 Nisan 2020 Pazar 17:15
Mahalle komşumuz emekli öğretmen
Hanifi Coşkun abinin zamansız vefatından derin üzüntü duydum.Ailesi yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Allah rahmet eylesin.Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun.
MERHUMA ALLAHTAN RAHMET,SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun Allahım taksiratını affetsin yakınlarına ve sevenlerine sabırlar versin
Değerli dostum liseden sınıf ve sira arkadaşım Hanifiyi kaybetmenin derin üzüntüsü icindeyim ailesine yakınlarına baş sağlığı ve sabır merhuma Allahtan rahmet diliyorum
Merhuma Allahtan rahmet tüm ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun tüm ailenin başı sağolsun.