Hanifi Boyraz 85 yaşında,

Ceyhan Mahallesi'nden merhum Somuncu Mustafa Boyraz ve merhume Zöhre Boyraz ailesinin oğlu, merhume Mediha Boyraz ‘ın eşi , Hatice Boyraz'ın eş, Orhan Boyraz eski Yeşilyurt Mah. Muhtarı Recep Boyraz , Mehmet Boyraz ve Müberra Yavuz kardeşlerin babası Mehmet Yavuz’un kayınbabası , 15 torun dedesi Emekli Kütüphane Memuru Hanifi Boyraz vefat etmiştir
.Cenazesi 25 kasım Pazartesi ikindi namazına müteakiben Ulu Camii' nde kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur'an-ı Kerim'i Ceyhan mah. Ulucamii cad. kendi hanesinde(adana simit dünyası karşısı) okunacaktır.
Taziye için telefonlar
Orhan Boyraz : 0532 215 07 46
Recep Boyraz :0505 562 01 71
Mehmet Boyraz : 0541 607 77 28