Kalaycık Mahallesinden merhum Mehmet ve Emiş ailesinin oğlu; merhume Fadime Ergin'in eşi, Aysel, Hüsne, Nezaket, Döndü, Mehmet, Önder, Süleyman kardeşlerin babası, Veysel Özdemir, Sazenuş Demir, Ali Alkaya, Faruk Yılmaz bacanakların kayınpederi Hamza Ergin 71 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 29.08.2019 Perşembe günü Ulu Cami’ de kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbaş Caddesinin sonunda kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0505 645 07 99 (oğlu Mehmet)
0544 344 07 91 (oğlu Süleyman)
Hamza Ergin 71 Yaşında
Hamza Ergin 71 Yaşında
28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:10
Kalaycık Mahallesinden merhum Mehmet ve Emiş ailesinin oğlu; merhume Fadime Ergin'in eşi, Aysel, Hüsne, Nezaket, Döndü, Mehmet, Önder, Süleyman kardeşlerin babası, Veysel Özdemir, Sazenuş Demir, Ali Alkaya, Faruk Yılmaz bacanakların kayınpederi Hamza Ergin 71 yaşında vefat etmiştir.
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine Censbı Hak 'tan sabırı cemil niyaz ederim. Başınız sag olsun.
ALLAH Rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Hak rahmeti ile muamele etsin