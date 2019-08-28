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Hamza Ergin 71 Yaşında

Hamza Ergin 71 Yaşında

Hamza Ergin 71 Yaşında
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Kalaycık Mahallesinden merhum Mehmet ve Emiş ailesinin oğlu; merhume Fadime Ergin'in eşi, Aysel, Hüsne, Nezaket, Döndü, Mehmet, Önder, Süleyman kardeşlerin babası, Veysel Özdemir, Sazenuş Demir, Ali Alkaya, Faruk Yılmaz bacanakların kayınpederi Hamza Ergin 71 yaşında vefat etmiştir.
Cenazesi 29.08.2019 Perşembe günü Ulu Cami’ de kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Akbaş Caddesinin sonunda kendi hanesinde okunacaktır.
İrtibat:
0505 645 07 99 (oğlu Mehmet)
0544 344 07 91 (oğlu Süleyman)


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Sait Anteplioğlu 6 saat önce

Hak rahmeti ile muamele etsin

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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 4 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Londra dan SALİH GÜZEL 3 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine Censbı Hak 'tan sabırı cemil niyaz ederim. Başınız sag olsun.

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mevlüt akın 3 saat önce

ALLAH Rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 3 saat önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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