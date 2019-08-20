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Hamza Durak

Hamza Durak

Hamza Durak
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Elbistan Demircilik Mahallesinden Haydar Durak’ın oğlu, Ali, Şükrü,Güllü kardeşlerin abisi, Devrim, Doğan, Deniz, Doğu, Derya, Dilara kardeşlerin babası emekli öğretmen Hamza Durak vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 11:30 da defnedilecektir.
Kur’an-ı Demircilik Mahallesi Cem evinde okunacaktır.
Taziye Telefonu: 
0537 542 21 90 Kardeşi Ali DURAK


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Ali Kalem 3 gün önce

Devri daim olsun, sevenlerinin başı sağolsun.

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Mesut Köprübaşı 3 gün önce

Hamza Durak Öğretmenime Allah'tan Rahmet Yakinlarina Başsağlığı dilerim...

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Yılmaz Kalkan 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Sait Anteplioğlu 3 gün önce

Allah rahmet eylesin

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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.

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Bahittin Saykın ALMANYA 3 gün önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Ömer Taş 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim.

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Deniz Temur Almanyada 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Tum Durak aillesinin basi sagolsun

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