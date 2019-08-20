Elbistan Demircilik Mahallesinden Haydar Durak’ın oğlu, Ali, Şükrü,Güllü kardeşlerin abisi, Devrim, Doğan, Deniz, Doğu, Derya, Dilara kardeşlerin babası emekli öğretmen Hamza Durak vefat etmiştir.
Cenazesi 21 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 11:30 da defnedilecektir.
Kur’an-ı Demircilik Mahallesi Cem evinde okunacaktır.
Taziye Telefonu:
0537 542 21 90 Kardeşi Ali DURAK
Hamza Durak
Hamza Durak
20 Ağustos 2019 Salı 18:01
Elbistan Demircilik Mahallesinden Haydar Durak’ın oğlu, Ali, Şükrü,Güllü kardeşlerin abisi, Devrim, Doğan, Deniz, Doğu, Derya, Dilara kardeşlerin babası emekli öğretmen Hamza Durak vefat etmiştir.
Hamza Durak Öğretmenime Allah'tan Rahmet Yakinlarina Başsağlığı dilerim...
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin,mekânı cennet olsun.
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına başsağlığı dilerim.
Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun Tum Durak aillesinin basi sagolsun
Devri daim olsun, sevenlerinin başı sağolsun.