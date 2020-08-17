Fakıoğlu köyünden merhum Halit ve Besey Yücel'in oğlu, Fakıoğlu köyü muhtarı Mehmet Yücel ve Bekir Yücel'in ağabeyi, Halit, Şeyma ve Şeyda kardeşlerin babası, Züleyha Yücel'in eşi Hamit Yücel vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ağustos Pazartesi günü Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.
Taziye için telefon:
Mehmet Yücel 0538 328 40 63
Bekir Yücel 0539 552 80 17
Halit Yücel 0549 291 14 53
Hamit Yücel 60 yaşında
17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:45
Fakıoğlu köyünden merhum Halit ve Besey Yücel'in oğlu, Fakıoğlu köyü muhtarı Mehmet Yücel ve Bekir Yücel'in ağabeyi, Halit, Şeyma ve Şeyda kardeşlerin babası, Züleyha Yücel'in eşi Hamit Yücel vefat etmiştir. Cenazesi 17 Ağustos Pazartesi günü Gariplik mezarlığına defnedilmiştir.