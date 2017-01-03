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Hamit Taşkın 84 yaşında

Kümbet mahallesinde ikamet eden Darendeli esnaflardan Turan-Fatma Taşkın ailesinin oğlu,

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Hamit Taşkın 84 yaşında

Kümbet mahallesinde ikamet eden Darendeli esnaflardan Turan-Fatma Taşkın ailesinin oğlu, Hacı Ağa Yücel’in damadı, Otobüsçü Hidayet, emekli Öğretmen Celal Taşkın ile Güllü, Havva, Senem ve merhum Hakkı Taşkın kardeşlerin babası, Nuri Taşkın, Yunus Taşkın ve merhum Remzi Taşkın’ın amcaoğlu, Otobüsçü Erşat, Turan, Uzman Çavuş Gökhan ve Burak Taşkın ve 31 torun dedesi, Hamit Taşkın, 3 Ocak 2016 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 4 Ocak 2017 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yenice Camiinde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 545 452 58 08 oğlu Hidayet,

0 532 416 12 84 oğlu Celal,

0 544 639 69 82 oğlu Gökhan.

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