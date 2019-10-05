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Hamit Has

Hamit Has

Hamit Has
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Akveren mahallesinden merhum Mehmet ve merhume Dudu Has ailesinin oğlu, Seydi Has, merhume Zöhre Şeran kardeşlerin kardeşi, Abdullah, Adem, Merdan, Miyasi Ceran, Süreyya Yeşilduman, Hacer Gözüaçık kardeşlerin babaları, merhum Battal, Hüseyin ve Birol bacanakların kayınbabaları, Hamit Has vefat etmiştir.

Cenazesi 6 Ekim 2019 Pazar günü öğle namazına müteakip Akveren mahallesinde defnolacaktır.

Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi Ab-ı Hayat Sokak Uğur Apartmanı Gamze Market karşısında okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 538 585 27 94 oğlu Merdan Has,

0 544 938 39 60 damadı Hüseyin Gözüaçık.


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Akif Selçuk İstanbul 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, sabırlar diliyorum

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Ali Akarsu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Ahmet Arzu 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Adem kancı 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet

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GÜRSEL CERİT 7 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.

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HÜSEYİN ÖNAT 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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KÜRŞAT tapancı 7 saat önce

Rabbim mekanını cennet eylesin ....iyi ve temiz bir adamdı..kirvelerim has ailesinin başı sağolsun....

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Tamer Yıldırım 6 saat önce

Hamit Amcaya Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.Tum sesine baş sağlığı dilerim...

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