banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hamit Demir 80 yaşında

Hamit Demir 80 yaşında
banner17
banner43

Palavar (Kayageçit)mahallesinden Emiş Demir’in eşi, Kenan, Esma, Osman ve Mehmet Demir kardeşlerin babası Hamit Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Eylül 2020 öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.  Kur’an-ı Kerim’i Hocazade mezarlığı arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 535 681 44 25 oğlu Osman hoca
0 541 450 85 40 oğlu Kenan
0 530 858 17 49 oğlu Mehmet


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Hamit Demir 80 Yaşında
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.