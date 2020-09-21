Palavar (Kayageçit)mahallesinden Emiş Demir’in eşi, Kenan, Esma, Osman ve Mehmet Demir kardeşlerin babası Hamit Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Eylül 2020 öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Hocazade mezarlığı arkası kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 535 681 44 25 oğlu Osman hoca
0 541 450 85 40 oğlu Kenan
0 530 858 17 49 oğlu Mehmet
Hamit Demir 80 yaşında
21 Eylül 2020 Pazartesi 16:57
Palavar (Kayageçit)mahallesinden Emiş Demir’in eşi, Kenan, Esma, Osman ve Mehmet Demir kardeşlerin babası Hamit Demir vefat etmiştir. Cenazesi 22 Eylül 2020 öğle namazına müteakip Hocazade caminde namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Hocazade mezarlığı arkası kendi hanesinde okunacaktır.