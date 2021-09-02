Hamit Çengel 82 yaşında
Hasankendi mahallesinden Sultan Çengel’in eşi, Yusuf, Selim, Zeynep, Gönül, Hanifi, Serap ve Erkan Çengel'in babası, İbrahim, Necati, Alaaddin, Aysel, Sadakat, Hüseyin, Muhsin, Tahsin ve Selma kardeşlerin eniştesi, Kazım Arslan, Serdar Şahin ve Cezmi Sönmez'in bacanakların kayınpederi Hamit Çengel vefat etmiştir. Cenazesi 2 Eylül 2021 Perşembe ikindi namazından sonra Hasankendi mahallesinde namazı kılınarak toprağa verilecektir. Kur’an-ı Müftülük doğu tarafı, Çeşme Sokakta kendi hanesinde okunacaktır.