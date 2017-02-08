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Hamit Çeleğen 88 yaşında

Ekinözü ilçesi Çeleğen kabilesinden merhum Hüseyin ve eşe Fatma ailesinin oğlu,

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Hamit Çeleğen 88 yaşında

Ekinözü ilçesi Çeleğen kabilesinden merhum Hüseyin ve eşe Fatma ailesinin oğlu, merhum Hacı Mehmet, merhum Bekir ve Hüseyin Çeleğen kardeşlerin ağabeyi, Adliyeden emekli Salih, İstanbul'da ordudan emekli Salim, şeker fabrikasından emekli Adem, İnfaz Koruma Memuru Halis, Orman Bölge Müdürlüğü personeli Hüseyin, Ahmet, Mehmet, Birsel ve Huzayfe kardeşlerin babası, İhsan Ekici ve Durdu Depdep’in kayınbabası, 26 torun dedesi, 10 da torun çocuğu büyükbabası, Hamit Çeleğen, 07.02.2017 tarihinde vefat etmiştir.

Cenazesi 08.02.2017 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ekinözü Merkez Camii'nden alınarak Ekinözü Mezarlığı'na defnedilecektir

Taziye için telefon:

0 544 881 20 30 oğlu Salih.

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