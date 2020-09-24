Hamit Akçadağlı 49 yaşında

Aslen Darendeli olup Elbistan’da ikamet eden İbrahim ve Ayşe Akçadağlı’nın oğlu; Hüseyin ve Döndü Akçadağlı’nın damadı Zekiye Akçadağlı’nın eşi Melike ve Ayşe Akçadağlı’nın babaları, Mahmut Sarı, Kadriye Özpolat, Hatice Akçadağlı ve Döne Akyüz kardeşlerin kardeşi. Garip, Hamit,Tacettin kardeşlerin eniştesi, Recep Akçadağlı, Mustafa Özpolat, Cuma Akyüz’ün kaynı,halk otobüsü şoförlerinden Oktay, Ali, Tacettin Sarı’nın amcaları Mehmet, Döne, Zübeyde, Döndü kardeşlerin dayısı Hamit Akçadağlı muzdarip olduğu hastalığa yenik düşmüştür.

Taziye telefonları:

0542 429 09 14 Oktay Sarı yegeni

0531 967 88 34 Mehmet Mustafa Özpolat eniştesi