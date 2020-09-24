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Hamit Akçadağlı 49 yaşında

Hamit Akçadağlı 49 yaşında
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Aslen Darendeli olup Elbistan’da ikamet eden İbrahim ve Ayşe Akçadağlı’nın oğlu; Hüseyin ve Döndü Akçadağlı’nın damadı Zekiye Akçadağlı’nın eşi Melike ve Ayşe Akçadağlı’nın babaları, Mahmut Sarı, Kadriye Özpolat, Hatice Akçadağlı ve Döne Akyüz kardeşlerin kardeşi. Garip, Hamit,Tacettin kardeşlerin eniştesi, Recep Akçadağlı, Mustafa Özpolat, Cuma Akyüz’ün kaynı,halk otobüsü şoförlerinden Oktay, Ali, Tacettin Sarı’nın amcaları Mehmet, Döne, Zübeyde, Döndü kardeşlerin dayısı Hamit Akçadağlı muzdarip olduğu hastalığa yenik düşmüştür.
Taziye telefonları:
0542 429 09 14 Oktay Sarı yegeni
0531 967 88 34 Mehmet Mustafa Özpolat eniştesi


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Anahtar Kelimeler:
Hamit Akçadağlı 49 Yaşında
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Vatansever 7 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Yılmaz kalkan 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Adem Kancı 7 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mehmet AKARSU 7 saat önce

Komşum ölüm sana
Yakışmadı ama yapacak birşey yok hepimiz o yolun yolcusuyuz.sana Allah'tan rahmet yakınlarına sabır dilerim.mekanın CENNET OLSUN.

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Sait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Mustafa Yaman 6 saat önce

Allah rahmet eylesin hamit abi muhteşem insan

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Kazım özgen 6 saat önce

Allahım mekanını cennet etsin çok iyi bir insandı çok güzel bi abimizdi Allahım ailesine sabır versin .

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İhsan Çankal 6 saat önce

Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşAllah. Ailesine başsağlığı diliyorum.

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