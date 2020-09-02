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Hamiş Yoran 64 yaşında

Hamiş Yoran 64 yaşında
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Nurhak-Kullar Mahallesi’nden merhume Zeynep ve merhum Mehmet Yoran ailesinin oğlu, Hacer, Sevim, Meryem, Seda, Songül, Mehmet ve Adem Yoran kardeşlerin babası, İbrahim, Şaban, Ahmet, Hacı ve Ali Yoran kardeşlerin kardeşi, EÜAŞ’tan emekli Hamiş Yoran vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Ağustos Pazar günü defnedilmiştir.

 


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Hamiş Yoran 64 Yaşında
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Hakan+Atakan 1 saat önce

Allah+Rahmet+eylesin

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Sait anteplioglu 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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Hamdi olgun 1 saat önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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