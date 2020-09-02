Nurhak-Kullar Mahallesi’nden merhume Zeynep ve merhum Mehmet Yoran ailesinin oğlu, Hacer, Sevim, Meryem, Seda, Songül, Mehmet ve Adem Yoran kardeşlerin babası, İbrahim, Şaban, Ahmet, Hacı ve Ali Yoran kardeşlerin kardeşi, EÜAŞ’tan emekli Hamiş Yoran vefat etmiştir. Cenazesi, 30 Ağustos Pazar günü defnedilmiştir.
Hamiş Yoran 64 yaşında
02 Eylül 2020 Çarşamba 12:04
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:Hamiş Yoran 64 Yaşında
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Sait anteplioglu 1 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun
Hamdi olgun 1 saat önce
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah+Rahmet+eylesin