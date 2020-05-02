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Halit Özdemir 98 yaşında

Halit Özdemir 98 yaşında
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Aslen akbayır kasabasından olup, çiçek mahallesinde Ramazan ve Aişe Özdemir ailesinin oğlu, Yusuf merhum Mehmet, İbrahim, Halil, Zübeyde, Nazire, Nevruz, Gülşen ve Aişe kardeşlerin babası ,Bayram, merhum Yemliha, merhum Mehmet, Kemal, Hatice, merhum Fadime ve Havva kardeşlerin abisi Halit Özdemir 01 Mayıs 2020 Cumartesi günü vefat etmiştir.
Taziye için telefonlar.
0 538 585 27 05 oğlu Yusuf
0 535 446 34 97 oğlu İbrahim
0 545 326 12 07 oğlu Halil
0 545 343 84 41 damadı Ali Yetişken
0 546 287 13 99 damadı Süleyman Gül
0 543 438 63 69 damadı Abdullah Çetin
0 533 018 51 98 damadı Nuh Kurar.

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Halit Özdemir
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