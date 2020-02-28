Afşin Karagöz köyünden merhum Hacıveli ve Sultan Hurman’ın oğlu Elbistan Sanayi esnaflarından olukçu Hacı usta ve Kadir usta, merhum aşçı Ramazan usta, Nejla Karahan, Naile Hurman ve Yasemin Kayıran kardeşlerin babası, Fatih Karahan ve Mehmet Kayıran bacanakların kayınbabası Halit Hurman vefat etmiştir.
Cenaze namazı Pınarbaşı caminde kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Kümbet mahallesinde damadı Mehmet Kayıran’ın evinde okunacaktır.
Taziye Telefonları:
Oğlu Yasin (Hacı Hurman) 0535 441 94 39
Torunu Mahmut Hurman 0543 815 70 79
Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.