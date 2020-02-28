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Halit Hurman

Halit Hurman
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Afşin Karagöz köyünden merhum Hacıveli ve Sultan Hurman’ın oğlu Elbistan Sanayi esnaflarından olukçu Hacı usta ve Kadir usta, merhum aşçı Ramazan usta, Nejla Karahan, Naile Hurman ve Yasemin Kayıran kardeşlerin babası, Fatih Karahan ve Mehmet Kayıran bacanakların kayınbabası Halit Hurman vefat etmiştir.

Cenaze namazı Pınarbaşı caminde kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i  Kümbet mahallesinde damadı Mehmet Kayıran’ın evinde okunacaktır.

Taziye Telefonları:

Oğlu Yasin (Hacı Hurman) 0535 441 94 39

Torunu Mahmut Hurman 0543 815 70 79


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Bahittin Saykın ALMANYA 6 saat önce

Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

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Şait anteplioglu 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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HÜSEYİN ÖNAT 6 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Elbistanlı 5 saat önce

Allah rahmet etsin çoçukken himett baba Camii in görevlisiydi rabbim gani gani rahmet eylesin

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Sabit Yinanç 4 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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