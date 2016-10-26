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Halis Karakuş Anma

Halis Karakuş Anma

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Halis Karakuş Anma
 
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Süleyman Mert 2 ay önce

Mekanı cennet olsun.Nur içinde yatsın.İyi bir komşuydu.

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İbrahim Gövcecik 2 ay önce

Allah m kanını cennet eylesin. Hatırlayan ve dualarını esirgemeyenlerin çoğalmasına ve dualara garkolmasına sebep olan evlatlarına Yüce Mevla uzun ömürler nasip eylesin. İbrahim Gövcecik, Hollanda

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veli çiçek 2 ay önce

ALLAHIM MEKANINI CENNET EYLESİN.....

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mustafa güçlü milas 2 ay önce

nur içinde yatsın amcam

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BİLAL SÖNMEZ 2 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.

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OKTAY VURAL 2 ay önce

DEGERLİ KARDEŞİM MUHTEREM İNSANIN ÖLÜMÜ BİZLERİDE ÜZMÜŞTÜR RAHMETİ BOL MEKANI CENNET OLSUN İŞLLH

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Fatih DARENDELİ 2 ay önce

İyi ve güzel insan, Mekânınız Cennet olsun emmim.

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ADNAN GÖNÇ 2 ay önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.BAŞINIZ SAĞOLSUN ADNAN GÖNÇ

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