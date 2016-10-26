Halis Karakuş Anma
Halis Karakuş Anma
26 Ekim 2016 Çarşamba 12:14
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26 Ekim 2016 Çarşamba 12:14
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Allah m kanını cennet eylesin. Hatırlayan ve dualarını esirgemeyenlerin çoğalmasına ve dualara garkolmasına sebep olan evlatlarına Yüce Mevla uzun ömürler nasip eylesin. İbrahim Gövcecik, Hollanda
ALLAHIM MEKANINI CENNET EYLESİN.....
nur içinde yatsın amcam
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun İnşAllah.
DEGERLİ KARDEŞİM MUHTEREM İNSANIN ÖLÜMÜ BİZLERİDE ÜZMÜŞTÜR RAHMETİ BOL MEKANI CENNET OLSUN İŞLLH
İyi ve güzel insan, Mekânınız Cennet olsun emmim.
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN.BAŞINIZ SAĞOLSUN ADNAN GÖNÇ
Mekanı cennet olsun.Nur içinde yatsın.İyi bir komşuydu.