Çatova köyünden merhum Ahmet Öztürk'ün hanımı merhum AliRıza , İlhan ve merhum Kahraman Özcan kardeslerin kardesi Emine, Cuma, Emin, Ferhat, Semre, Esma, Mesut, Hülya, Mükerrem, Mustafa kardeşlerin annesi Halime Öztürk 11 Ağustos 2020 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir. İstanbul'da defnedilmiştir.Kur'an-ı Kerim'i İstanbul'da kendi hanesinde okunacaktır.
Halime Öztürk 84 yaşında
13 Ağustos 2020 Perşembe 00:03
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