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Halil Vicdan 32 yaşında

Halil Vicdan 32 yaşında

Halil Vicdan 32 yaşında
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Ekinözü ilçesinin Öztürk Mahallesinden koruk Ahmet namı ile anılan Ahmet ve Menekşe Vicdan ailesinin oğlu, Dilber Küçük, Hatice Küçük, Ülger Gözükara, Zeynep Yılmaz ve Rabia Vicdan kardeşlerin kardeşi, Celile Vicdan'ın eşi, 1 çocuk babası Halil Vicdan 2 yıl önce yakalandığı hastalığa yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Eylül 2021 Salı günü ikindi namazından sonra Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i, Yunus Emre Mahallesi Meltem Market arkası, Mavi Kent Sitesi kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 544 346 6434 babası Ahmet Vicdan

0 505 542 6314 Gökhan Gözükara

0 543 774 9984 Mehmet Küçük

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