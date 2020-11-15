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Halil Kahraman 80 yaşında

Halil Kahraman 80 yaşında
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 Aslen Alişar köyünden olup marangoz emeklisi olan, Esnaflardan Mehmet ve Mahmut, Veteriner Hekim Mustafa, Mali Müşavir Ahmet Kahraman, Zehra Kılıç, Fadime Tilim, Zeliha Sahra, Hatice Danacı ve Ayşe Berk’in babaları. Esnaf Bedri Kılıç ve Ali Tilim, TKİ Murat Sahra, Avukat Bülent Danacı ve Öğretmen Bekir Berk bacanakların kayınbabası Halil Kahraman vefat etmiştir. Cenazesi 15.11.2020 (bugün) ikindi namazına müteakip Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Oğlu Mustafa 05422353712, Oğlu Ahmet 05058543445, Oğlu Mahmut 05432729746 

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