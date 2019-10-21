Alemdar Mahallesi Solaklar kabilesinden, Adem, Bayram ve Sıddık Eren kardeşlerin babası Halil Eren vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Ekim Pazartesi günü öğle namazına müteakip Alemdar Mahalle Camii'nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Alemdar Mahalle taziye evinde okunacaktır.
Taziye için telefon: 0535 241 0687 oğlu Adem.
Halil Eren 84 yaşında
Halil Eren 84 yaşında
21 Ekim 2019 Pazartesi 12:28
Alemdar Mahallesi Solaklar kabilesinden, Adem, Bayram ve Sıddık Eren kardeşlerin babası Halil Eren vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Ekim Pazartesi günü öğle namazına müteakip Alemdar Mahalle Camii'nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Alemdar Mahalle taziye evinde okunacaktır.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya
Allah rahmet eylesin,sabirlar diliyorum
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.