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Halil Eren 84 yaşında

Halil Eren 84 yaşında

Halil Eren 84 yaşında

Alemdar Mahallesi Solaklar kabilesinden, Adem, Bayram ve Sıddık Eren kardeşlerin babası Halil Eren vefat etmiştir. Cenazesi, 21 Ekim Pazartesi günü öğle namazına müteakip Alemdar Mahalle Camii'nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, Alemdar Mahalle taziye evinde okunacaktır. 
Taziye için telefon: 0535 241 0687 oğlu Adem.

 

 


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HÜSEYİN ÖNAT 13 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Sevdiklerine sabırlar diliyorum. Başınız sağolsun.

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Ali Akarsu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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mehmet akif demir 11 saat önce

Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun

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Hacı Durdu CEHİZ 11 saat önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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Bedri yaman BURSA 10 saat önce

Allah rahmet eylesin,sabirlar diliyorum

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