Halil Duyar 85 yaşında,
Halil Duyar 85 yaşında,
17 Aralık 2019 Salı 23:00
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim
Merhuma ALLAH'tan Rahmet,Bayram Müdürüm nezninde kalanlara başsağlığı dilerim!Mekanı cennet olsun!
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah
Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim
Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun