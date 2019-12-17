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Halil Duyar 85 yaşında,

Halil Duyar 85 yaşında,

Halil Duyar 85 yaşında,

Hasankendi köyünden merhum Nadire Duyar'ın eşi, Devlet Hastanesi eski Müdür Yrd.ve Diş Hastanesi eski Müdürü Bayram, İlhan, Orhan, Burhan, Erol, Zeynep ve Zeliha kardeşlerin babaları, Halil DUYAR vefat etmistir. Cenazesi 18 Aralık 2019 Çarşamba günü Hasankendi köyü camiinde kılınıp Hasankendi mezarlığına defnedilecektir. 
Kur'an-ı Kerim'i Saraykent Mimarsinan Apt. {Saraykent Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi karşısı oğlu Bayram Duyar'ın evinde okunacaktır. Oğlu Bayram Duyar 0 546 873 46 46 
Burhan Duyar 0 545 886 80 94
İlhan Duyar 0 545 493 45 54

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Adnan BÖLÜKBAŞI 6 saat önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Mesut Heleteli (Almanya) 5 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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Mevlüt ÇANAK 5 saat önce

Merhuma ALLAH'tan Rahmet,Bayram Müdürüm nezninde kalanlara başsağlığı dilerim!Mekanı cennet olsun!

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Ahmet Arzu 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Sabit Yinanç 16 saat önce

Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim

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İrfan YILMAZ- İstanbul 14 saat önce

Merhuma ALLAH tan rahmet tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Ali Akarsu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ailesine sabırlar dilerim

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Sait Anteplioğlu 12 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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