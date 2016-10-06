Halil Çiçek 60 yaşında

Uncular mahallesi Armutsuyu mezrasından, Halil-Fatma Çiçek ailesinin oğlu, Hamit Çiçek'in damadı, İbrahim, Hacı, Müntaz, merhum Döndü, Şerife, Fatma ve Zeynep Çiçek kardeşlerin kardeşi, Mehmet, Müntaz, Selahattin, Gökhan, Mustafa, Gülay, Döndü ve Fadime Çiçek kardeşlerin babası, Aydın Çiçek, Zekeriye Korkmaz ve Şaban Yıldırım'ın kayınbabası, 12 torun dedesi, Halil Çiçek, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.
Cenazesi 7 Ekim 2016 günü Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Uncular mahallesi Armutsuyu mezrasında okunacaktır.
Taziye için telefonlar: 0 538 726 15 00 kardeşi Hacı, 0 538 811 52 94 kardeşi İbrahim, 0 537 789 39 46 oğlu Mehmet.
Allah rahmet eylesin kederli ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dilerim.