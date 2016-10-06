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Halil Çiçek 60 yaşında

Uncular mahallesi Armutsuyu mezrasından, Halil-Fatma Çiçek ailesinin oğlu

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Halil Çiçek 60 yaşında

Uncular mahallesi Armutsuyu mezrasından, Halil-Fatma Çiçek ailesinin oğlu, Hamit Çiçek'in damadı, İbrahim, Hacı, Müntaz, merhum Döndü, Şerife, Fatma ve Zeynep Çiçek kardeşlerin kardeşi,  Mehmet, Müntaz, Selahattin, Gökhan, Mustafa, Gülay, Döndü ve Fadime Çiçek kardeşlerin babası, Aydın Çiçek, Zekeriye Korkmaz ve Şaban Yıldırım'ın kayınbabası, 12 torun dedesi, Halil Çiçek, ani bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Ekim 2016 günü Cuma namazını müteakip cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Uncular mahallesi Armutsuyu mezrasında okunacaktır.

Taziye için telefonlar: 0 538 726 15 00 kardeşi Hacı, 0 538 811 52 94 kardeşi İbrahim, 0 537 789 39 46 oğlu Mehmet.

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Hüseyin KORKMAZ Adana 3 ay önce

Allah rahmet eylesin kederli ailesine ve yakınlarına başsaglıgı dilerim.

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mevlüt akın 3 ay önce

ALLAH rahmet eylesın mekanı cennet olsun

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 3 ay önce

MERHUME HALİL ÇİÇEK EFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE TÜM SEVENLERİNE EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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Tahsin Cicek 3 ay önce

Allahım Halil Abiye Rahmet eylesin,Mekanı Cennet olsun. Ailesine Allahtan sabır diliyorum ve Başları sağ olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 ay önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü-SAKARYA

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Ali BİNBOĞA KAYSERİ 3 ay önce

Allah rahmet eylesin eş dost ve akrabalarına baş sağlığı dilerim,

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Yusuf KOZANOĞLU 3 ay önce

Ani rahtsızlığı nedeni ile ebediyetten hak dünyaya göç eden beyefendinin vefatını teessürle öğrenmiş bulunmaktayım, kendisine Cenab-ı haktan rahmet ve mağfiret dilerim, kederli eşine çocuklarına yakınlarına seven dost ve akrabalarına sabr-ı cemil niyaz dilerim merhumun makamı cennet olsun. (çiçek kabilesinin başı sağ olsun mevlamdan sabırlar diliyorum) 06.10.2016

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Fevzi Güllü 3 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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