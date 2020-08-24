Halil Ceylan 85 yaşında

Ekinözü ilçesi Türkeli mahallesinden olup Elbistan'da ikamet eden Ali ve Elif Ceylan ailesinin oğlu, Sanayi esnaflarından Ahmet ve Mustafa, Ceylan, Hacer Garipoğlu, Elif Ceylan, Aliye Cirik, Halide Doğan ve Halime Kebeli kardeşlerin babası, merhum Aziz Garipoğlu, Mehmet Kebeli, Sıttık Doğan, Murat Cırık ve Yemliha Ceylan bacanakların kayınbabası, Halil Ceylan vefat etmiştir.



Cenazesi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Hocazade Camiinde kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir. Kur’an-ı Kerim’i Cumhuriyet Mahallesi Damla Sokak'ta Ahmet Ceylan hanesinde okunacaktır.



Taziye için telefonlar :



0 542 275 31 17 oğlu Ahmet Ceylan



0 542 837 67 36 oğlu Mustafa Ceylan