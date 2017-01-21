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Halide İlhan 58 yaşında

Kazım ve Fetime Baydemir ailesinin kızı

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Halide İlhan 58 yaşında

Kazım ve Fehime Baydemir ailesinin kızı, İstanbulluoğulları kabilesinden sanayi esnaflarından Mükremin İlhan’ın eşi, Mustafa, Münire, Tahsin, Nedim, Halis, Nahide, Fatih ve  Meral kardeşlerin kardeşi, Hakan, Haluk ve Hatice İlhan kardeşlerin annesi, Mehmet Öztürk ve Derya Erdal’ın kayınvalidesi, Halide İlhan, 21 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Ocak 2017 Pazar günü öğle namazına müteakip Hocazade Camiinde cenaze namazı kılınarak Hocazade mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Pınarbaşı Mahallesi Pınarbaşı Caddesi üzerinde kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 543 677 38 79 Haluk İlhan oğlu,

0 542 216 12 56 Fatih Baydemir kardeşi.

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