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Hakkı Taşkın 63 yaşında

Kümbet mahallesinde ikamet eden Darendeli esnaflardan Hamit-Fatma Taşkın ailesinin oğlu,

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Hakkı Taşkın 63 yaşında

Kümbet mahallesinde ikamet eden Darendeli esnaflardan Hamit-Fatma Taşkın ailesinin oğlu, Hamit Bekçi'nin damadı, Otobüsçü Hidayet, emekli Öğretmen Celal, Taşkın ile Güllü, Havva ve Senem kardeşlerin kardeşi, Uzman Çavuş Gökhan, Fatoş, Tuğba ve Mine Taşkın kardeşlerin babası, Erzurum Şeker Fab. personeli Mehmet Bekçi, Muhasebeci Mevlüt Bekçi ve Sigortacı Erol Bekçi kardeşlerin eniştesi, elektronikçi İrfan Yavuz ve esnaftan Hakan Küp'ün kayınpederi, Bekir Gülhaş, merhum Celal Taşkın ve Öğretmen Ahmet Yavuz’un kayınbiraderi, 8 torun dedesi, Şeker Fabrikasından emekli Hakkı Taşkın, 22 Aralık 2016 Perşembe günü vefat etmiştir.

Cenazesi öğle namazına müteakip Ulu Camiinde namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Kümbet Mahallesi Muhtar Kemal'ın evinin arkasında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 545 452 58 08 kardeşi Hidayet,

0 532 416 12 84 kardeşi Celal,

0 543 604 11 51 kayını Erol,

0 544 639 69 82 oğlu Gökhan.

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