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Hakkı Kılınç 51 yaşında

Hakkı Kılınç 51 yaşında

Izgın mahallesinden merhum Bekir ve Hatice Kılınç'ın oğlu, Sevim Kılınç'ın eşi, Bekir, Mehmet, Mustafa Hatice ve İbrahim Kılınç kardeşlerin babası,  Aysel, Gülbahar, Erdal, Sahure ve Gülay kardeşlerin abisi, Vakkas Uçar, Nurişah Özcan, Ömer Kaya ve Arif Peynirci bacanakların kayınbiraderi, B termik santrali personeli Ali Uçar'ın dayısı Hakkı Kılınç 24 Ocak 2020 pazar günü vefat etmiştir. Öğle namazına müteakip Izgın camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.
Taziye için telefonlar
0541 772 35 37 kardeşi Erdal
0544 809 93 90 Eniştesi Vakkas Uçar
0542 794 29 27 oğlu Mustafa
0541 235 73 65 eniştesi Nurişah Özcan


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Hakkı Kılınç 51 Yaşında
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Ali Akarsu Istanbul 2 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar dilerim

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HÜSEYİN ÖNAT 2 saat önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN. SEVDİKLERİNE SABIRLAR DİLİYORUM. BAŞINIZ SAĞOLSUN.

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Yusuf Küsmüş -Bursa 1 saat önce

Rabbim rahmetiyle muamele eylesin mekanı cennet olsun InşAllah.Kılınç ailesine, tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.

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Sait anteplioglu 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başınız sağolsun

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AKİF SELÇUK ( İSTANBUL) 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah sabırlar diliyorum

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