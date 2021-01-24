Hakkı Kılınç 51 yaşında

Izgın mahallesinden merhum Bekir ve Hatice Kılınç'ın oğlu, Sevim Kılınç'ın eşi, Bekir, Mehmet, Mustafa Hatice ve İbrahim Kılınç kardeşlerin babası, Aysel, Gülbahar, Erdal, Sahure ve Gülay kardeşlerin abisi, Vakkas Uçar, Nurişah Özcan, Ömer Kaya ve Arif Peynirci bacanakların kayınbiraderi, B termik santrali personeli Ali Uçar'ın dayısı Hakkı Kılınç 24 Ocak 2020 pazar günü vefat etmiştir. Öğle namazına müteakip Izgın camiinde cenaze namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Taziye için telefonlar

0541 772 35 37 kardeşi Erdal

0544 809 93 90 Eniştesi Vakkas Uçar

0542 794 29 27 oğlu Mustafa

0541 235 73 65 eniştesi Nurişah Özcan