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Hakan Vicdan 39 yaşında

Hakan Vicdan 39 yaşında
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Hakan Vicdan 39 yaşında,

Ekinözü ilçesinden emekli Öğretmen Kamil ve Şükriye Vicdan ailesinin oğlu, Öğretmen Mehmet Çıkın'ın damadı, Efsun Vicdan'ın eşi, eski TOKİ İlkokulu Md. Bülent ve Öğretmen Halil Vicdan ile Öğretmen Derya Köşker, Emine Sarıçiçek ve Hülya Şahin kardeşlerin kardeşi, Ayvaz ve Hakan Tuna kardeşlerin babası, K.Maraş'ta Öğretmen Hakan Vicdan 1,5 yıldır yakalandığı mide kanserine yenik düşerek vefat etmiştir.

Cenazesi 17 Nisan 2021 Cumartesi günü ikindi namazından sonra Ekinözü camii'nde cenaze namazı kılınarak defnedilecektir.

Taziye için telefonlar :

0 505 717 18 86 abisi Bülent Vicdan

0 532 644 14 08 abisi Halil Vicdan

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