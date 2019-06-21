H.Ahmet Tatar 87 yaşında

Geçit mahallesinden Ahmet ve Ayşe Tatar ailesinin oğlu, İsmail Tatar, Ahmet ve Eyup Tatar, ile Cennet Büyükbaş, Songül Özdemir, Üzlüfet Özcan, Satiye Toraman ve Fadime Halaç kardeşlerin babası, Ali Büyükbaş, İbrahim Özdemir, Şeyho Özcan, Kazım Toraman ve İsa Halaç bacanakların kayınbabası, H.Ahmet Tatar 21 Haziran 2019 pazartesi günü vefat etmiştir.

Cenazesi, Cuma namazına müteakip Geçit mahallesi Yeni Camiinde cenaze namazı kılkınarak aile mezarlığına defnedilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'i kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar :

0 545 337 19 63 oğlu Ahmet

0 544 664 42 33 torunu Cuma