Hafız Mehmet Güler 67 yaşında

Merhum Hafız Recep ve merhume Melek (Dal) Güler'in oğlu, Nursel (Dal) Güler'in eşi, Şıh Ahmet Dal'ın damadı, Furkan, Akif ve Ebru’nun babası; Muhammet Emir Güler’in dedesi; merhum Hafız Ali Güler, Dr. Behzat Güler ve Hatice (Güler) Çolak’ın kardeşi; Melek Kutoğlu, Behlül Güler, Burak Güler ve Bihter Özgür’ün amcaları; Fatih Çolak, Mustafa Çolak ve Banu (Çolak) Gürbüz’ün dayıları; Sezgin, Ayhan ve Ersin Dal'ın eniştesi, Ahmet Hocaoğlu ve Ahmet Rifat Özcan’ın bacanağı Mehmet Güler 10 Mart 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 11 Mart 2021 Perşembe günü Ulucamiide öğle namazından sonra namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

0532 452 09 49 Abisi Behzat

0542 474 70 38 Oğlu Furkan

0541 938 87 87 Oğlu Akif