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Hafız Mehmet Güler 67 yaşında

Hafız Mehmet Güler 67 yaşında
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Hafız Mehmet Güler 67 yaşında

Merhum Hafız Recep ve merhume Melek (Dal) Güler'in oğlu, Nursel (Dal) Güler'in eşi, Şıh Ahmet Dal'ın damadı, Furkan, Akif ve Ebru’nun babası; Muhammet Emir Güler’in dedesi; merhum Hafız Ali Güler, Dr. Behzat Güler ve Hatice (Güler) Çolak’ın kardeşi; Melek Kutoğlu, Behlül Güler, Burak Güler ve Bihter Özgür’ün amcaları; Fatih Çolak, Mustafa Çolak ve Banu (Çolak) Gürbüz’ün dayıları; Sezgin, Ayhan ve Ersin Dal'ın eniştesi, Ahmet Hocaoğlu ve Ahmet Rifat Özcan’ın bacanağı Mehmet Güler 10 Mart 2021 Çarşamba günü vefat etmiştir. Cenazesi 11 Mart 2021 Perşembe günü Ulucamiide öğle namazından sonra namazı kılınarak Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.

Taziye telefonları:

0532 452 09 49 Abisi Behzat

0542 474 70 38 Oğlu Furkan

0541 938 87 87 Oğlu Akif

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Anahtar Kelimeler:
Hafız Mehmet Güler 67 Yaşında
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Nazmi ALMANYA 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Çok iyi bir insandı.

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Mustafa Köker Anamur 15 saat önce

Rabbim merhametine muhatap etsin inşAllah,Mekanın cennet olsun,tüm sevenlerinin başısağolsun.

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İsimsiz 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Hâla inanamıyorum.Çok iyi insandı. Nur içinde yatsın.Allah geride kalanlara sabır versin inşAllah

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Arkadaşı 15 saat önce

Allah rahmet eylesin çok çok üzüldüm:(İnsanın inanası gelmiyor gerçekten böyle iyi bir insan gelip geçti bu dünyadan...Kabri nur mekanı cennet olsun

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Arkadaşı 15 saat önce

Allah rahmet eylesin çok çok üzüldüm:(İnsanın inanası gelmiyor gerçekten böyle iyi bir insan gelip geçti bu dünyadan...Kabri nur mekanı cennet olsun

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H mehmet DOĞAN ANKARA 15 saat önce

Innalillah ve innaileyhi raciun ALLAH rahmet eylesin iyi bir kardeşimizdi komşuydu güler ailesine sabır ve baş sağlığı dilerim

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Şekerci Mehmet ve şaban 15 saat önce

Yüceler yücesi Allah cc Gani Gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun Nur içinde yatsın hepinizin başı sağolsun iyi insandı

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Ahmet Arzu 15 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun Furkan Akif değerli kardeşlerim başınız solsun

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