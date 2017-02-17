Hafız Durmuş Şabanoğlu 89 yaşında

Akbayır (Til) mahallesinden Alikiyalar kabilesinden Eyüp-Melek Şabanoğlu ailesinin oğlu, Durmuş-Gülkız Sevin ailesinin damadı, Fadime Şabanoğlu’nun eşi, Ahmet, Mustafa, Abdulkadir, M.Ali, Ekrem, Eyüp ve Hatice Alperen kardeşlerin babası, 20 torun dedesi, Melek Hafız Namı ile anılan Durmuş Şabanoğlu, 17 Şubat 2017 günü vefat etmiştir.
Cenazesi 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Akbayır Camiinde namazı kılınarak aile mezarlığına defnolunacaktır.
Kur’an’ı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 532 521 95 05 oğlu Ahmet,
0 541 372 41 45 oğlu Abdulkadir,
0 546 674 15 91 oğlu Eyüp,
0 530 660 09 50 oğlu M.Ali Alperen.