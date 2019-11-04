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Hacı Yusuf Öksüz 77 yaşında

Hacı Yusuf Öksüz 77 yaşında

Hacı Yusuf Öksüz 77 yaşında

Pınarbaşı mahallesinde Öksüz'ler kabilesinden merhum M.Ali ve Cevriye Öksüz ailesinin oğlu,  Nevriye Öksüz'ün eşi, Cemil, Selahattin, merhum Lütfü ve Remzi Öksüz kardeşlerin kardeşi, Tülin,  Şenay,  Aynur, Münteha, Nurdan ve Mustafa Öksüz kardeşlerin babası, Ahmet Öksüz, Mehmet Türkdağlı, Cengiz Güler Akif Şehoğlu ve Ferhat Karaduman bacanakların kayınbabası, Sanayi esnaflarından Yücel ve Mete Öksüz'ün amcaları, Belediye Zabıta Amirliğinden emekli Hacı Yusuf Öksüz vefat etmiştir. 
Cenazesi 05/11/2019 Salı günü öğle namazına müteakip Pınarbaşı Camiinde cenaze namazı kılınarak Pınarbaşı mezarlığına defnedilecektir. 
Kuran-ı Kerim’i kendi hanesinde okunacaktır. 
Taziye için telefonlar 
0 542 493 00 98 damadı Akif Şehoğlu
0 546 764 52 41 damadı Ahmet Öksüz 

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