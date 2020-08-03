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Hacı Yılmaz 80 yaşında,

Hacı Yılmaz 80 yaşında,
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İncecik mahallesinden Temur ve Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Şaban Maral'ın damadı, merhum Mehmet yılmaz ve Leyli Yılmaz'ın abisi, Sultan, Güllü Maral, Durmuş, Mustafa, Hasan, Kamil, Ali, Hüseyin ve Temur Yılmaz kardeşlerin babası, Mustafa Maral'ın kayınbabası, 39 torun ve torun çocuğu dedesi,Hacı Yılmaz 2 Ağustos 2020 Pazar günü vefat etmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar :

0 505 660 72 70 oğlu Hüseyin,

0 505 747 02 57 oğlu Mustafa,

0 505 387 55 54 oğlu Dr. Ali

0 532 548 51 70 oğlu Durmuş


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Anahtar Kelimeler:
Hacı Yılmaz 80 Yaşında
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Çetin Saykın Almanya 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.

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Hacı Durdu CEHİZ 3 gün önce

Merhuma Allah'tan Rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.Mekanı Cennet olsun.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-sakarya

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DERVİŞ DOĞAN 3 gün önce

ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Hamdi olgun 3 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim mekanı cennet olsun

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Eyyup Altun 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin

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İbrahim İNAL 3 gün önce

Allahü teala rahmetiyle muamele eylesin inşAllah ruhu şad mekanı cennet olsun aileye sabr-ı cemil niyaz ederim.

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Etem Kul 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına baş sağlığı dilerim

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ADEM KANCI 3 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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