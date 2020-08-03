Hacı Yılmaz 80 yaşında,

İncecik mahallesinden Temur ve Yeter Yılmaz ailesinin oğlu, Şaban Maral'ın damadı, merhum Mehmet yılmaz ve Leyli Yılmaz'ın abisi, Sultan, Güllü Maral, Durmuş, Mustafa, Hasan, Kamil, Ali, Hüseyin ve Temur Yılmaz kardeşlerin babası, Mustafa Maral'ın kayınbabası, 39 torun ve torun çocuğu dedesi,Hacı Yılmaz 2 Ağustos 2020 Pazar günü vefat etmiştir.
Kur’an-ı Kerim’i kendi hanesinde okunmaktadır.
Taziye için telefonlar :
0 505 660 72 70 oğlu Hüseyin,
0 505 747 02 57 oğlu Mustafa,
0 505 387 55 54 oğlu Dr. Ali
0 532 548 51 70 oğlu Durmuş
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.