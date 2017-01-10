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Hacı Türkmen, 85 yaşında

Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden merhum Ahmet Türkmen’in oğlu

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Hacı Türkmen, 85 yaşında

Yapraklı (Burtu) Mahallesi’nden merhum Ahmet Türkmen’in oğlu, merhume Sıdıka Türkmen’in eşi, Abidin, Samittin, polis memuru Bahtiyar, Selahattin, Seydi Ali ve Hatice kardeşlerin babası, Makine Mühendisleri Odası Elbistan Temsilcisi Hikmet Türkmen’in ağabeyi, Hacı Türkmen, 85 yaşında vefat etmiştir. Cenazesi, 10 Ocak 2017 Salı günü Yapraklı Mahallesi’nde defnedilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’i, Yapraklı Mahallesinde kendi hanesinde okunmaktadır.

Taziye için telefonlar:

Oğlu Bahtiyar: 0 505 265 72 11,

Oğlu Samittin: 0 538 326 90 43,

Oğlu Seydi Ali: 0 539 346 23 21.

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