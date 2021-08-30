Hacı Sungur 71 yaşında

Çatova Mahallesi Sungurlar kabilesinden Karaali Hasan olarak tanınan Hasan Hüseyin ve Döne Sungur ailesinin oğlu, merhum Durdu, Mevlüt Ahmet, merhum Cevdet ve Ali Sungur ile Emine Kılıç ve Dönüş Karaoğlan kardeşlerin kardeşi, merhum Hacı Fazlı ve Yeter Şahin ailesinin damadı, Gökşen Sungur’un eşi, Fuat Sungur’un babası, Kır Hacı namıyla tanınan Hacı Sungur vefat etmiştir. Cenazesi, 29 Ağustos Pazar günü defnedilmiştir. Kur’an-ı Kerim’i, Çatova Mahallesi’ndeki hanelerinde okunmaktadır.

Taziye için telefon: 0546 206 6257 oğlu Fuat