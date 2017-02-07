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Hacı Süleyman Kırdağ 43 yaşında

Göksun Büyükkızılcık Mahallesinden merhum Devri Mustafa - Fadime Kırdağ ailesinin oğlu,

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Hacı Süleyman Kırdağ 43 yaşında

Göksun Büyükkızılcık Mahallesinden merhum Devri Mustafa - Fadime Kırdağ ailesinin oğlu, Tuğba Kırdağ'ın eşi, Hacı, İsmail, Cengiz, Cuma, Esma, Zuhal ve Fatma Kırdağ kardeşlerin kardeşi, Yakupoğlu Ekmek Fabrikası İşletme sahipleri Mehmet, Ali, Abdullah ve Ahmet Kırdağ kardeşlerin dayısı oğlu, 3 çocuk babası Hacı Süleyman Kırdağ, kalp krizi sonucu 4 Şubat 2017 Cumartesi günü Almanya'da vefat etmiştir.

Cenazesi 7 Şubat 2017 Salı günü ikindi namazını müteakiben Büyükkızılcık Mahallesi Merkez Camiinden alınarak Büyükkızılcık aile kabristanlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerim’i Büyükkızılcık'ta kardeşi Hacı Kırdağ’ın hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar:

0 531 895 96 96 kardeşi Hacı,

0 533 680 21 66 yeğeni Mustafa.

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