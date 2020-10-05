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Hacı Sözer 89 yaşında,

Hacı Sözer 89 yaşında,
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Ekinözü ilçesinden Mehmet ve Eşe Fatma Sözer ailesinin oğlu, Hastane'den emekli Bünyamin Sözer, AEL'den emekli Mehmet Sözer, Ekinözü Kaymakamlık personeli Mesut, Polis Memuru Sıtkı ve esnaf Murat Bözer kardeşlerin babası, Şeker Fab.emekli Hasan Soydan ve EÜAŞ personeli Zübeyir Bozkurt kayınbabası, Hacı Sözer 05 Ekim 2020 günü vefat etmiştir.


Taziyesi kendi hanesindedir.
Taziye için telefonlar :
0 545 749 34 52 oğlu Bünyamin
0 546 883 79 30 oğlu Mehmet
0 538 576 99 50 oğlu Mesut
0 507 754 55 46 oğlu Sıtkı
0 541 773 96 58 oğlu Murat 

 


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Anahtar Kelimeler:
Hacı Sözer 89 Yaşında
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Yılmaz kalkan 1 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah

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Çetin Saykın Almanya 53 dakika önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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