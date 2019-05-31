Hacı Soydan 73 yaşında

Gökçek Mahallesi’nden merhum Ömer ve Ayşe Soydan ailesinin oğlu, Hacı Mıstık ve Fatma Karakuş’un damadı, Leyli Soydan’ın eşi, Mehmet, İçişleri Bakanlığında görevli Kerim, Sedat Senefnur, Ulbiye, ve Lale, kardeşlerin babası, merhum İlyas, Emo, Fidan, Hatice, Döndü, Ayşe, Mustafa, Kafiye, Fadime, Hamit ve Ayten kardeşlerin ağabeyi, Nurettin Çetin ve Tahsin Kocaoğlu’nun kayınbabası Salih Altıntop, Ali Pekcan ve Ahmet Pekcan ile Ömer Ötegen in kayınbiraderi, Amber, Adnan ve Mehmet Karakuş’un eniştesi Hacı Soydan 73 yaşına vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Gökçek Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defin edilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İnönü Caddesi Maden-İş Sendikası karşısında kendi hanesinde okunacaktır.

Taziye için telefonlar

0534 052 4126 kardeşi Hamit

0546 466 4624 oğlu Kerim