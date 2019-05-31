banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Hacı Soydan 73 yaşında

Hacı Soydan 73 yaşında

Hacı Soydan 73 yaşında

Gökçek Mahallesi’nden merhum Ömer ve Ayşe Soydan ailesinin oğlu, Hacı Mıstık ve Fatma Karakuş’un damadı, Leyli Soydan’ın eşi, Mehmet, İçişleri Bakanlığında görevli Kerim, Sedat Senefnur, Ulbiye, ve Lale, kardeşlerin babası, merhum İlyas, Emo, Fidan, Hatice, Döndü, Ayşe, Mustafa, Kafiye, Fadime, Hamit ve Ayten kardeşlerin ağabeyi, Nurettin Çetin ve Tahsin Kocaoğlu’nun kayınbabası Salih Altıntop, Ali Pekcan ve Ahmet Pekcan ile Ömer Ötegen in kayınbiraderi, Amber, Adnan ve Mehmet Karakuş’un eniştesi Hacı Soydan 73 yaşına vefat etmiştir. Cenazesi, 1 Haziran 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Gökçek Mahallesi’nde namazı kılınarak mahalle mezarlığına defin edilecektir. Kur’an-ı Kerim’i, İnönü Caddesi Maden-İş Sendikası karşısında kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar
0534 052 4126 kardeşi Hamit
0546 466 4624 oğlu Kerim

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner118

banner129

banner119