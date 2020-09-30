Akbayır mahallesinden Raziye, Döne, Mehmet, Hatice, Mesut ve Habibe kardeşlerin babası, Recep Mustafa, Sıttık, Kemal bacanaklarının kayınbabası Hacı Şakir Gürbüz 30 Eylül 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir. Taziyesi Akbayır mahallesinde olacaktır.
Taziye Telefonu:
Oğlu Mehmet Gürbüz 0 (544) 730 99 40
Torunu Barış Baykal 0 (544) 547 63 74
Hacı Şakir Gürbüz
30 Eylül 2020 Çarşamba 13:17
Akbayır mahallesinden Raziye, Döne, Mehmet, Hatice, Mesut ve Habibe kardeşlerin babası, Recep Mustafa, Sıttık, Kemal bacanaklarının kayınbabası Hacı Şakir Gürbüz 30 Eylül 2020 Çarşamba günü vefat etmiştir. Taziyesi Akbayır mahallesinde olacaktır.
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