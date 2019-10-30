Hacı Pekcan 85 yaşında

Gökceören mahallesinden Pekcan kabilesinden Necati, Hulusi, Akif, Mehmet, Yakup kardeşlerin babası, Ali Pekcan, Ahmet Pekcan, Hacı Ömer Pekcan’ın amcaları, Ramazan Pekcan, Mehmet Ali Bektaş, Zeynal Binboğa’nın kayınbabaları, Haci Pekcan vefat etmiştir.
Cenazesi 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Ulu Camii’nde öğle namazına müteakip Gariplik Mezarlığına defnedilecektir.
Kur’an-ı Kerim’i Battalgazi Mahallesi Barbaros Caddesi Molla Gürani Camii civarı kendi hanesinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar:
0 543 744 83 05 Akif Pekcan,
0 532 591 24 20 Yakup Pekcan.