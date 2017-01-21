Hacı Öztürk 78 yaşında

Taşburun (Ketizmen) mahallesinden merhum Cuma ve Leyli Öztürk ailesinin oğlu, emekli İmam Hafız Mehmet Öztürk ve Emine Aytaç'ın kardeşi, emekli Öğretmen Mevlüt, Ankara'da sanayici Zekeriya ve Cuma Öztürk, Kadriye Bak, Anişe Öztürk ve Fikriye Baydemir kardeşlerin abisi, sanayi esnaflarından Hasan Öztürk'ün kayınpederi, Saniye Öztürk'ün babası, EÜAŞ personeli Ethem,Ergin, Gazeteci Ali Öztürk, Selçuk Öztürk'ün amcası, Orhan, Alaaddin, Burhan Aytaç'ın dayısı, Bahri ve Ahmet Öztürk'ün eniştesi, Mehmet Öztürk, Hasan Bak ve Tahsin Baydemir'in kayınbiraderi, Hacı Öztürk, 21 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Ocak 2017 Pazar günü öğle namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Taşburun Mahallesi taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 543 979 93 23 abisi Mehmet Öztürk,

0 532 411 21 77 kardeşi Zekeriya,

0 546 241 14 10 damadı Hasan.