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Hacı Öztürk 78 yaşında

Taşburun (Ketizmen) mahallesinden merhum Cuma ve Leyli Öztürk ailesinin oğlu

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Hacı Öztürk 78 yaşında

Taşburun (Ketizmen) mahallesinden merhum Cuma ve Leyli Öztürk ailesinin oğlu, emekli İmam Hafız Mehmet Öztürk ve Emine Aytaç'ın kardeşi,  emekli Öğretmen Mevlüt, Ankara'da sanayici Zekeriya ve Cuma Öztürk, Kadriye Bak, Anişe Öztürk ve Fikriye Baydemir kardeşlerin abisi, sanayi esnaflarından Hasan Öztürk'ün kayınpederi, Saniye Öztürk'ün babası, EÜAŞ personeli Ethem,Ergin, Gazeteci Ali Öztürk, Selçuk Öztürk'ün amcası, Orhan, Alaaddin, Burhan Aytaç'ın dayısı,  Bahri ve Ahmet Öztürk'ün eniştesi, Mehmet Öztürk, Hasan Bak ve Tahsin Baydemir'in kayınbiraderi, Hacı Öztürk, 21 Ocak 2017 günü vefat etmiştir.

Cenazesi 22 Ocak 2017 Pazar günü öğle namazına müteakip namazı kılınarak aile mezarlığına defnedilecektir.

Kur’an-ı Kerimi Taşburun Mahallesi taziye evinde okunacaktır.

Taziye için telefon:

0 543 979 93 23 abisi Mehmet Öztürk,

0 532 411 21 77 kardeşi Zekeriya,

0 546 241 14 10 damadı Hasan.

 

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Hamdi ogun 6 gün önce

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim

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Haci zincirkıran 6 gün önce

Merhum a yüce Allahdan rahmet geride kalan kederli ailesine başsağlığı dilerim. Hollanda dan Haci zincirkıran.

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İlyas özeren 5 gün önce

Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun...

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Adem kanci 6 gün önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar versin rabbim

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mevlüt akın 6 gün önce

ALLAH Rahmet eylesin

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 6 gün önce

MERHUM HACI ÖZTÜRK BEYEFENDİYE CENABI HAKTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN.

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ATIF NAKİBOĞLU 5 gün önce

Hacı Öztürke Allahtan rahmet eşi , çocukları, kardeşleri ve Öztürk aile efradı ile sevenlerine başsaglıgı dilerim.Mekanı cennet ruhu şad toprağı bol olsun.

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Mesut Koprubasi 5 gün önce

Haci Efendiye Allah'tan Rahmet Evlatlarına Kardeşlerine Torunlarına Yakınlarına Sevdiklerine Başsağlığı Dilerim.Mekani Cennet Olsun İnşAllah.

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