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Hacı Osman Polat

Hacı Osman Polat
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Ekinözü Soysallı Mahallesinden Fakılar kabilesinden merhum Mustafa, Ali, Fakı, Ahmet, Abbas ve Şevket kardeşlerin kardeşi, Haşim, Abdulvahap, Gülbeyaz, Sacide ve Yüksel kardeşlerin babası, İhsan Kılıç, Halit Polat, Durmuş Berk bacanakların kayınbabası, Hacı Osman Polat vefat etmiştir.

Cenazesi 1 Aralık 2020 Salı günü öğle namazına müteakip Türkköyü Camii’nde kılınarak Türkköyü mezarlığına defnedilecektir.

Taziyesi Kovid-19 nedeniyle telefonda alınacaktır.

Taziye için telefon:

0 542 790 46 46 torunu Gazi Polat.

0 530 849 52 03 Vahap Polat

0 546 572 52 00 Haşim Polat

 


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Hacı Osman Polat
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