Hacı Mustafa Tatar 64 yaşında;
22 Kasım 2016 Salı 20:28
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22 Kasım 2016 Salı 20:28
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MERHUM HACI MUSTAFA TATAR EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN
Merhuma Allahtan gani gani rahmet dilerim kederli ailesine Allah sabırlar eylesin...
Değerli eniştemin Rabbim mekanını cennet eylesin inşAllah. Biz kendinden memnun idik,Rabbim de peygamber e komşu eylesin inşAllah
ALLAH rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin başınız sagolsun
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun
Merhuma Allah tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun
O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.Tatar Ailesinin Mevlam sabrını artırsın .Allah Rahmet eylesin.Ömer ARPACI Elbist.Dev.Hast.