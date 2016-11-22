Hacı Mustafa Tatar 64 yaşında;

Geçit mahallesinden merhum Hacı Bayram ve Fadime Tatar ailesinin oğlu, H.Veysel Yılmış'ın yeğeni, Himmet, Hamza, Erol, merhum Cuma Tatar ile, Navruz, Gülşen, Döndü, Fatigül ve Sultan kardeşlerin kardeşi, Kerim, Ali, Öğretmen Muzaffer, Mekser, Resvet, Übeydi Ölker kardeşlerin eniştesi, Hanifi Ölker, Cemil Mert, Mustafa Karpuzoğlu ve Hacı Gülbay bacanakların bacanağı, Hulusi, Ekrem, Fadime ve Saliha Tatar kardeşlerin babası, Adiye Tatar'ın eşi Hacı Mustafa Tatar vefat etmiştir.

Cenazesi 23 Kasım 2016 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde Cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.

Kuran-ı Kerimi; Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi Sekili Pide Fırını civarında kendi hanelerinde okunacaktır.