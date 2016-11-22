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Hacı Mustafa Tatar 64 yaşında;

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Hacı Mustafa Tatar 64 yaşında;
  Geçit mahallesinden merhum Hacı Bayram ve Fadime Tatar ailesinin oğlu, H.Veysel Yılmış'ın yeğeni, Himmet, Hamza, Erol, merhum Cuma Tatar ile, Navruz, Gülşen, Döndü, Fatigül ve Sultan kardeşlerin kardeşi,  Kerim, Ali, Öğretmen Muzaffer, Mekser, Resvet, Übeydi Ölker kardeşlerin eniştesi,  Hanifi Ölker, Cemil Mert, Mustafa Karpuzoğlu ve Hacı Gülbay bacanakların bacanağı,  Hulusi, Ekrem, Fadime ve Saliha Tatar kardeşlerin babası, Adiye Tatar'ın eşi Hacı Mustafa Tatar vefat etmiştir.
Cenazesi  23 Kasım 2016 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Ulu Camiinde Cenaze namazı kılınarak Gariplik mezarlığına defnedilecektir.
Kuran-ı Kerimi; Battalgazi Mahallesi Paşalık Caddesi Sekili Pide Fırını civarında kendi hanelerinde okunacaktır.
Taziye için telefonlar :
0 544 852 17 37 oğlu Hulusi
0 542 396 12 36 kardeşi Hamza
0 505 352 01 92 kaynı Muzaffer
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Ömer ARPACI 1 ay önce

O kabir, ehl-i iman için bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısıdır.Tatar Ailesinin Mevlam sabrını artırsın .Allah Rahmet eylesin.Ömer ARPACI Elbist.Dev.Hast.

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MEHMET GÜNEŞ[tedaş] 1 ay önce

MERHUM HACI MUSTAFA TATAR EFENDİYE CENABI ALLAHTAN RAHMET KEDERLİ AİLESİNE SEVENLERİNE TÜM EŞ DOST VE HISIM AKRABALARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM.MEKANI CENNET OLSUN

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Aslan Yalavaç 1 ay önce

Merhuma Allahtan gani gani rahmet dilerim kederli ailesine Allah sabırlar eylesin...

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Fatih Ölker 1 ay önce

Değerli eniştemin Rabbim mekanını cennet eylesin inşAllah. Biz kendinden memnun idik,Rabbim de peygamber e komşu eylesin inşAllah

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mevlüt akın 1 ay önce

ALLAH rahmet eylesin

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yusuf demir 1 ay önce

Allah rahmet eylesin başınız sagolsun

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Yavuz mert 1 ay önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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hamdi olgun 1 ay önce

Merhuma Allah tan rahmet ailesine başsağlığı dilerim.mekanı cennet olsun

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